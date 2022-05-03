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Zonguldak'ta korkunç olay! Kayıp olan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu

03.05.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak‘ta yaşanan korkunç olayda, ormanlık alana giden bir vatandaş ağaca asılı halde olan bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cansız bedenin, haftalardır kayıp olan 26 yaşındaki Hüseyin Seyrek'e ait olduğunu belirledi.

Zonguldak'ta korkunç olay! Kayıp olan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu

Korkunç olay, Zonguldak Mithatpaşa Mahallesi Şehit Volkan Çelik Sokak üzerindeki bir ormanlık alanda yaşandı. Askerden yeni geldiği öğrenilen 26 yaşındaki Hüseyin Seyrek, 25 gün önce evden ayrıldı.

ORMANDA CESETLE KARŞILAŞTI

İletişim aracı kullanmadığı için ailesinin ulaşamadığı Seyrek için kayıp ilanı verildi. Bir süre önce adli kontrolle cezaevinden çıktığı öğrenilen Seyrek’i her yerde arayan ailesi bir sonuca ulaşamadı. Bir vatandaş zılbıt bitkisi toplamak için çıktığı ormanlık alanda ağaca asılı halde bir erkek cesediyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler erkek cesedinin Hüseyin Seyrek’e ait olduğunu belirledi.

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AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay Yeri İnceleme ekipleri de olay yerine gelerek inceleme başlattı. Üç çocuktan ortancası olduğu öğrenilen Hüseyin Seyrek’in ailesi ise acı haberle sinir krizi geçirdi.

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Seyrek’in tanınamayacak hale gelen cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılacak.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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Zonguldak
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