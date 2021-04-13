HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak'ta korkutan patlama! Yaşlı çift ölümden döndü

Zonguldak'ta korkutan patlama! Yaşlı çift ölümden döndü

13.04.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir evde tüp patlaması sonucu yaşlı çift yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile evden dışarı çıkarılan yaşlı çift ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Zonguldak'ta korkutan patlama! Yaşlı çift ölümden döndü

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Saltukova beldesi Sarmaşık köyü Bedekler Mahallesi’nde meydana geldi.

MUTFAKTAKİ TÜP PATLADI

Cemil Urhan (87) ve eşi Safiye Urhan’ın (80) evde olduğu esnada mutfaktaki tüp patladı. Patlamanın sesini duyan komşular yardıma koşarak 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi.

Beyoğlu’nda korkutan yangın: Patlama anı kameraya yansıdıBeyoğlu’nda korkutan yangın: Patlama anı kameraya yansıdı

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sağlık ekipleri gelene kadar yaşlı çifti evden çıkarmaya çalışan komşular olayın şokunda kalırken patlamada ev kullanılmaz hale geldi. Yaşlı çiftin evden çıkartılması için imdatlarına yetişen köy muhtarı Cengiz Akça, şok yaşayan yaşlı çifte yardım etti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı çift Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu tedavilerinin devam edildiği belirtildi. Jandarma konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Bir adımda il değiştiriyorlar, bir dakika arayla 'oruç' açıyorlarBir adımda il değiştiriyorlar, bir dakika arayla 'oruç' açıyorlar
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
patlama Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin beklediği kabine toplantısı başladı

Türkiye'nin beklediği kabine toplantısı başladı

İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı!

İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı!

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Talep patladı, 200 milyon dolar kaybetti!

Talep patladı, 200 milyon dolar kaybetti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Flaş iddia: Tam kapanma olmayacak

Flaş iddia: Tam kapanma olmayacak

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.