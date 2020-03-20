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  4. Zonguldak'ta koronavirüs paniği! Hapşırınca sağa sola kaçıştılar

Zonguldak'ta koronavirüs paniği! Hapşırınca sağa sola kaçıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 14:17 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta halı dükkanında hapşıran bir kişi, çalışanlar ile müşterilerde paniğe neden oldu. Müşterilerin korkuyla sağa sola kaçışmaları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkan sahibi Mahmut Ay, "Gündemde koronavirüs var. Biz de dikkat etmeye çalışıyoruz. Gelince kolonya ve diğer temizlik ürünlerini kullandırdık kendisine. Hapşırınca böyle bir olay yaşandı. Tedirgin olduk. Kendisi de ne olduğunu anlayamadı, o da kaçtı" dedi.

Zongudalk'ın Soğuksu semtindeki Mahmut Ay'a ait halı dükkanında dün öğle saatlerinde yaşanan panik, vatanaşların koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı tedirginliği gözler önüne serdi.

İŞ YERİNDE PANİK ANLARI

Ankara'dan Zonguldak'a gelen halı toptancısı hapşırınca, çalışanlar ile müşteriler hızla sağa sola kaçıştı. İş yeri sahibi Mahmut Ay da oturduğu yerde montunu üzerine çekerek masaya kapandı. Ay ile diğerlerinin yaşadığı panik, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahmut Ay, "Konuşurken hapşırdı. Hapşırınca böyle bir refleks gerçekleşti. Ben montuma sarıldım. Montumla yüzümü korudum. Arkadaşlarım dükkandan kaçtı. Gündemde koronavirüs var. Biz de dikkat etmeye çalışıyoruz. Gelince kolonya ve diğer temizlik ürünlerini kullandırdık kendisine. Hapşırınca böyle bir olay yaşandı. Tedirgin olduk. Kendisi de ne olduğunu anlayamadı, o da kaçtı" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak koronavirüs

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