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  4. Zonguldak'ta lisede skandal! Başına demir çubukla vurdu ve...

Zonguldak'ta lisede skandal! Başına demir çubukla vurdu ve...

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 17:51 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta memur olarak çalıştığı lisede, bilgisayarda oyun oynadığını gördüğü öğrenci T.T.’nin (17) başına demir çubukla vurarak yaralanmasına neden olan Ş.Ö.(34) gözaltına alındı.

Zonguldak'ta lisede skandal! Başına demir çubukla vurdu ve...

Bir süre fizik öğretmenliği yaptıktan sonra psikolojik sorunları nedeniyle düz memuriyete geçirilen Ş.Ö., kütüphanede bulunan bilgisayarda oyun oynadığını gördüğü öğrenci T.T.’ye tepki gösterdi. Ş.Ö., çıkan tartışmada öğrencinin başına demir çubukla vurdu. Yaralanan T.T., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Tedavi edilen T.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu 24 saat boyunca müşahede altında tutulacağı öğrenildi. Ş.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak bilgisayar

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