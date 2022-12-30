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Zonguldak'ta lisedeki görüntüler olay olmuştu! Sokak ortasında dövüp fotoğrafları sosyal medyada paylaştılar

30.12.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta bir lisede, sınıf arkadaşlarını tokat ve tekme atıp bir yandan da ortalarına alıp zorla oyun oynatmaya çalışan 4 öğrencinin görüntüleri olay olmuştu. Gözaltına alınan öğrenciler savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Konuyla ilgili MEB'den açıklama gelirken, görüntüleri çeken öğrenci, sokak ortasında saldırıya uğradı. Feci şekilde dövülen öğrencinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta lisedeki görüntüler olay olmuştu! Sokak ortasında dövüp fotoğrafları sosyal medyada paylaştılar

Zonguldak Ereğli'de bir lisede 4 öğrenci, sınıf arkadaşlarına tokat ve tekme atıp bir yandan da ortalarına alıp zorla oyun oynatmaya çalışmıştı. Görüntülerin ortaya çıkması sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatılmış ve 4 öğrenci gözaltına alınmıştı. 4 öğrenci savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken görüntüleri çeken öğrenci sokak ortasında feci şekilde darp edildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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SINIF ARKADAŞLARINI DÖVDÜLER

Olay, Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Lisede çekilen görüntülerde 11’inci sınıf öğrencisi N.G.’nin sınıftaki arkadaşları tarafından darp edildiği görüldü. N.G.’ye tekme ve tokat atanlar, başını ardı ardına tahtaya vurdu. Öğrenciler, arkadaşlarına zorla şınav çektirmeye çalıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından N.G.’nin ailesi şikayetçi olurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Okul idaresi olaya karıştığı iddia edilen 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verirken disiplin soruşturması sürüyor. Ayrıca olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 öğrenci, Ereğli Adliyesi’ne sevk edildi. 4 lise öğrencisi savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde N.G. isimli öğrencinin arkadaşları tarafından darp edilmesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Zonguldak Ereğli’deki okulumuzda akranları tarafından bir öğrencimize, İzmit’te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımız ‘her türlü şiddete sıfır tolerans’ anlayışıyla süreci hassasiyetle yakından takip etmektedir.”

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GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN ÖĞRENCİ DARP EDİLDİ

Öte yandan 11’inci sınıf öğrencisi N.G.’nin darp edildiği anları cep telefonu ile kaydeden liseli genç sokak ortasında saldırıya uğradı. Feci şekilde dövülen gencin fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyadan 'Adalet sokaklarda' notu ile paylaşıldı. Paylaşımlarda olaya karışan diğer öğrencilerin de tehdit edildiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Zonguldak darp lise

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