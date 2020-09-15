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Zonguldak'ta maden işçilerinde koronavirüs tespit edildi, üretim durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 16:40 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta özel firmaya ait maden ocağında çalışan 1 mühendis ve 3 işçide koronavirüs tespit edilmesi üzerine üretim durduruldu. Maden ocağında çalışan 40 işçi evlerinde karantina altına alındı.

Zonguldak'ta maden işçilerinde koronavirüs tespit edildi, üretim durdu

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren Gelik Madencilik'te çalışan 1 mühendis ve 3 işçiye 7 Eylül'de koronavirüs testi yapıldı ve test pozitif çıktı. Firma yetkilileri hemen İl Sağlık Müdürlüğü'ne durumu haber verdi. Yapılan filyasyon çalışması sonucunda işçilerle aynı vardiyada çalışan işçiler de evlerine gönderilerek karantinaya alındı. Firma yetkilileri ise üretimi durdurarak tüm işçilerin karantinaya alınmasını istedi. Toplam 40 işçi aileleriyle birlikte evlerinde karantinaya alındı. Pozitif çıkan personel ile karantinada bulunan diğer işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 21 Eylül'de sona erecek karantina sonrası, 40 işçi maden ocağında işbaşı yapacak.

Firma yetkilisi Mustafa Bektaş, çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesi üzerine üretimi durdurarak sağlık ekipleriyle birlikte koordineli şekilde süreci yönetmeye çalıştıklarını söyledi. İşçilerin sağlığının üretimden önce geldiğini ifade eden Bektaş, "1 mühendis ve 3 çalışanın koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından yetkilileri çağırdık. Sonuçları pozitif çıkanlar evlerindeler. Yetkililer geldi kontrollerini yaptılar. Hiçbir eksiğimiz yok. Yanlarında çalışanları da kontrol amaçlı evlerine gönderdiler. Bizler de il sağlık müdürlüğüne yazı yazarak komple tüm işçiyi evlerine gönderdik. Tüm tedbirleri aldık. İşçilerimizin sağlığı çok iyi bizlerde takip ediyoruz. Karantina devam ediyor" dedi.

Gelik Merkez Mahallesi Muhtarı Hikmet Bektaş da halkın ve işçilerin sağlığını yakından takip ettiklerini ifade etti.

(DHA)

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