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Zonguldak'ta maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 işçi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 22:40 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Kurtköy’de, özel maden ocağında çalışan Satılmış Gücük, metan gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 20.00 sıralarında Kurtköy’de bulunan özel maden ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan işçilerden Satılmış Gücük, zehirli gazdan etkilenince, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılıp, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Satılmış Gücük, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlk belirlemelere göre metan gazından zehirlendiği tespit edilen Satılmış Gücük'ün kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.

(DHA)

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Zonguldak maden metn gazı madenci

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