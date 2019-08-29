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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 22:41 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir firmaya ait ömür ocağında meydana gelen göçükte, işçi Ramazan Katırcı (41) yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Göçük, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Gelik beldesindeki özel bir firmaya ait kömür ocağında meydana geldi. Ocakta çalışan işçilerden Ramazan Katırcı, kömür üretimi sırasında tavan çökmesi sonucu göçük altında kaldı.

Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Katırcı, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Katırcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, göçüğün meydana geldiği ocakta inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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