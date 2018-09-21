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Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 12:15 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın merkeze bağlı Elvanpazarcık beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte 1 maden işçisi hayatını kaybetti.

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Zonguldak maden

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EKİPLER CENAZEYİ ZOR ÇIKARIYOR. PEKİ KAÇAK KÖMÜR NASIL ÇIKARILIYOR ONU MERAK ETTİM. RESMİ BİR ALLAH'IN KULU BİLMİYOR MU? YOKSA "BUNLARIN ÖLMEK FITRATINDA VAR" MI DİYECEĞİZ. ALLAH RAHMET EYLESİN.
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