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Zonguldak'ta maden ocağında patlama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 04:33 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler, ocakta mahsur kalan diğer 3 işçiyi kurtarmak için çalışmalara başladı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada, maden işçilerinden 2'si mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ocakta mahsur kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, mahsur kalan madencilerle ilgili "Hayatlarından çok umudumuz yok, onları çıkarmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

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Söz konusu maden ocağına gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Ocaktan çıkartılan ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan 2 işçinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

AA


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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak maden ocağı patlama

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah'ım sen işçilerimize yardım eyle. Bu kahrolası düzende ekmek parası için çalışan işcilerimizin canlarını bağışla yarabbim.
çok geçmiş olsun. inşallah bir sıkıntı olmaz.
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