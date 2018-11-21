Zonguldak'ta maden ocağında patlama!

Patlamada yaralanan işçiler Evren Cinemre ve Adem Alibaş mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ocakta mahsur kalan maden işçileri Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş'ı kurtarma çalışmaları ise sürüyor.