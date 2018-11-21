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Zonguldak'ta maden ocağında patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 07:55 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 2 işçi yaralandı, mahsur kalan diğer 3 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada yaralanan işçiler Evren Cinemre ve Adem Alibaş mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ocakta mahsur kalan maden işçileri Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş'ı kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Maden ocağında patlama; 3 işçi mahsur kaldı

Söz konusu maden ocağına gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.
Vücutlarında yanıklar oluşan ve ocaktan çıkartıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Evren Cinemre ve Adem Alibaş'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Kurtarma çalışmalarına katılan bir işçi gazdan etkilendi
Arama kurtarma çalışmalarına katılan aynı maden ocağında çalışan bir işçi ise içeride gazdan etkilendi. Bu işçi de sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, bölgeye gelen Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ile İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Patlamayı öğrenen maden işçilerinin yakınlarının da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi almaya çalıştığı görüldü.
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Zonguldak maden ocağı

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