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Zonguldak'ta maden ocağında patlama: Mahsur kalanlar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 04:33 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler, ocakta mahsur kalan diğer 3 işçiyi kurtarmak için çalışmalara başladı.

Zonguldak'ta maden ocağında patlama: Mahsur kalanlar var!

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 2 işçi yaralandı, mahsur kalan diğer 3 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada, maden işçilerinden 2'si mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ocakta mahsur kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Söz konusu maden ocağına gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Ocaktan çıkartılan ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan 2 işçinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak maden ocağı patlama

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