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Zonguldak'ta madende iş kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 08:47 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında Fatih Kafkas (29), tavandan başına taş düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta madende iş kazası: 1 ölü

TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 00.00-08.00 vardiyasında çalışan işçilerden Fatih Kafkas, kömür üretimi sırasında tavandan düşen taşın başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Kafkas, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kafkas, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Kafkas'ın geçen yıl TTK'da yapılan bin 500 işçi alımı için yapılan kurayı kazanıp, işbaşı yaptığı belirtildi.

(DHA)

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