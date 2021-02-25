HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Zonguldak'ta ortaya çıktı! Balıkçılar endişeli: Hızla çoğalıyorlar

Zonguldak'ta ortaya çıktı! Balıkçılar endişeli: Hızla çoğalıyorlar

25.02.2021 12:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Zonguldak'ta ortaya çıktı! Balıkçılar endişeli: Hızla çoğalıyorlar

Zonguldak'taki Alaplı Çayı'nda diğer balıkların yumurtalarından beslenerek yaşamını sürdüren İsrail sazanı görüldü. İsrail sazanının hızla çoğaldığını söyleyen vatandaşlar, durumdan endişe duyduklarını söyledi. Balıkçılar, yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı ile ilgili önlem alınmasını istedi.

Alaplı’nın Gümeli yaylalarından gelerek ilçe merkezinden Karadeniz'e dökülen Alaplı Çayı'nda son 5 yılda hızla üreyen halk dilinde istilacı balık olarak bilinen İsrail sazanı baskın tür haline geldi. Çaydaki yerli tatlı su balıklarını yumurtalarını yiyerek beslenen İsrail sazanı amatör olta balıkçılarını endişelendirdi. Balıkçılar, günde ortalama 100 İsrail sazanı avladıklarını, diğer balık türlerini ise avlayamadıklarını anlattı. Amatör olta balıkçısı Burhan Türkoğlu, İsrail sazanı yüzünden diğer yerli balıkların tükenme noktasına geldiğini belirterek, "Bu balık türü İsrail sazanı olarak biliniyor. Alaplı Çayı'na zamanında kim bıraktı bilmiyorum ama bu tür, yerli tatlı su balıklarını yok ediyor. Yumurtalarını yiyerek besleniyor. Bundan dolayı da Alaplı çayında yerli balık nesli tükenmekle karşı karşıya, İsrail sazanı iste hızla çoğalmaya başladı. Günde neredeyse amatör olta balıkçıları 100 tane İsrail sazanı yakalıyor. Ben bu işi de hobi olarak yapıyorum. İsrail sazanı da pek yiyen kimsede yok. Yerli balıklarını yok olmaması için İsrail sazanına bir an önce çözüm bulunması gerekiyor" dedi.

YILDA 9 KEZ AĞIRLIĞININ YÜZDE 30'U KADAR YUMURTA BIRAKIYOR

Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Arif Aktürk, çayda birkaç yıldır İsrail sazanı türünün hızla arttığını söyledi. Bu türün diğer balık türlerinin varlığını azalttığını ifade eden Aktürk, şöyle konuştu:

"Son birkaç yıldır Alaplı Çayı'nda sayıları hızla artan ve halk arasında İsrail sazanı olarak bilinen sazan türü, ülkemiz flora ve faunası için tehdit oluşturmaktadır. Bu balık türü ülkemize aşılama yoluyla girdiği bilinmektedir. Ayrıca bu tür ileride çok büyük sorunlar teşkil edeceğinden dolayı endemik türlerini, yani yerli balıkları da yok etmektedir. Eti lezzetsiz ve kılçıklı olduğu için tüketimini de uygun görülmemektedir. Onun için birçok ülkede balık unu olarak kullanılmaktadır. Yılda 9 kez yumurtluyor her yumurtlamasında ağırlığının yüzde 30'u kadar yumurta verir. Birçok yerli balığın ve türünü tahribatına yol açmaktadır. Bu hızlı üremenin önüne geçilmesi gerekmektedir."

alapli-cayinda-israil-sazani-tehdidi-_9165_dhaphoto5

alapli-cayinda-israil-sazani-tehdidi-_9165_dhaphoto4

alapli-cayinda-israil-sazani-tehdidi-_9165_dhaphoto2

alapli-cayinda-israil-sazani-tehdidi-_9165_dhaphoto3

DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı? Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı?
12 kişiyi öldürdüğü iddia edilen seri katilin cezası belli oldu12 kişiyi öldürdüğü iddia edilen seri katilin cezası belli oldu
Instagram takipçi hilesi güvenilir mi?Instagram takipçi hilesi güvenilir mi?
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın intikamı sosyal medyayı salladı!

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın intikamı sosyal medyayı salladı!

'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'

'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'

Karadeniz için 'Pandemi OHAL'i önerisi

Karadeniz için 'Pandemi OHAL'i önerisi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Seri katil için 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

12 kişiyi öldürdüğü iddia edilen seri katilin cezası belli oldu

Dehşete düşüren sözler! 'Bir katliam daha çıkacak, yakında sinemalarda'

Dehşete düşüren sözler! 'Bir katliam daha çıkacak'

11 yıldır tamamlayamayan site hırsızların uğrak noktası oldu

Bu siteye ev sahipleri değil, hırsızlar giriyor

Kameralara aldırmadan böyle çalmışlar!

Kameralara aldırmadan böyle çalmışlar!

Dayakçı kocadan ilginç savunma! 'Eşimi sakinleştirmek için kolunu ısırdım'

Dayakçı kocadan ilginç savunma! Kendini böyle savundu

Uzmanından kritik uyarı! Bayat tavuk dönerde ‘düşük’ tehlikesi

Uzmanından uyarı geldi! Tavuk dönerde büyük tehlike

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.