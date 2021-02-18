HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Zonguldak'ta otobüs durağında şoke eden anlar! İki kız birbirine girdi

Zonguldak'ta otobüs durağında şoke eden anlar! İki kız birbirine girdi

18.02.2021 11:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2 genç kızın tekme tokat kavga ettiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Devrek yolu caddesinde meydana geldi.

İki genç kız otobüs durağında bir anda tekme tokat kavgaya başladı. Birbirlerinin saçlarından çeken genç kızları gören vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girerken, uzun süre çaba gösterdi.

Bu sırada kavga ettiği kızın cep telefonunu eline geçiren diğer kız telefonu yola fırlattı. Telefonun sahibi genç kız, akan trafiğe rağmen yola çıkarak, telefonu yerden aldı ve olay yerinden uzaklaştı. Diğer kız ise otobüs durağında uzun süre bekleyerek sakinleşmeye çalıştı.

Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!
Dileklerin kabul olması için hangi dualar okunur?Dileklerin kabul olması için hangi dualar okunur?

En Çok Okunan Haberler

Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Oğlu tutuklandı

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Oğlu tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere destek müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere destek müjdesi

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı

Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Diğer Haberler

Amcasının iskeletinden elektro gitar yaptı

Amcasının iskeletinden elektro gitar yaptı

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

Samsun'da güldüren anlar! Pandemiden bunalan iki kardeş kara balıklama atladı

Güldüren anlar! Yarı çıplak halde balıklama atladı

Çöp konteynerinden çıkan fare temizlik görevlilerine korku dolu anlar yaşattı

Neye uğradıklarını şaşırdılar! Görüntüler viral oldu

Esenyurt'ta şoke eden olay! Anne ve babanın çocuklarını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada

Faciadan dönüldü! Anne ve baba çocuklarını böyle kurtarmaya çalıştı

Ümraniye'de yanan otomobili kartopu atarak söndürmeye çalıştılar

Şaşırtan anlar! Yanan aracı böyle söndürmeye çalıştılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.