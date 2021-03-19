Zonguldak'ta polisten kaçmaya çalışan 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil kanala düştü

Alınan bilgiye göre, Kozlu ilçesinde seyreden bir araç içerisinde bulunan Erhan D., Okan D., ve Yasin G., polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Otomobil, yaklaşık 1 saatlik kovalamanın ardından merkez ilçeye bağlı Elvanpazarcık beldesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü.

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen şüpheliler hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Şüphelilerin alkollü oldukları öğrenildi.

Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

