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  4. Zonguldak'ta polisten kaçmaya çalışan 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil kanala düştü

Zonguldak'ta polisten kaçmaya çalışan 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil kanala düştü

19.03.2021 02:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobil kanala düştü. Sürücü ve beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta polisten kaçmaya çalışan 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil kanala düştü

Alınan bilgiye göre, Kozlu ilçesinde seyreden bir araç içerisinde bulunan Erhan D., Okan D., ve Yasin G., polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Otomobil, yaklaşık 1 saatlik kovalamanın ardından merkez ilçeye bağlı Elvanpazarcık beldesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü.

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen şüpheliler hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Şüphelilerin alkollü oldukları öğrenildi.

Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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