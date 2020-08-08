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Zonguldak'ta sahilde sütun bulundu! İş makinesiyle çıkartıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 14:17 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı'da deniz kıyısında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütun başlığı bulundu. 50 kilogram ağırlığındaki sütun başlığı iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Zonguldak'ta sahilde sütun bulundu! İş makinesiyle çıkartıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde gezmeye çıkan vatandaşlar, deniz kenarında gördükleri taşın tarihi eser olabileceğini düşünerek, Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne haber verdi. Gelen ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 50 kilogram ağırlığındaki sütun başlığı iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Sütun, Alaplı Belediyesi'ne götürülürken Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi. Müzeden görevlilerin ilçeye gelerek, sütunda inceleme yapacakları öğrenildi.

**Kaynak: DHA


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