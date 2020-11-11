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Zonguldak'ta simitçinin öldürüldüğü olayda baba ve oğlu gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 00:17 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta simit fırını işletmecisi Şaban Köroğlu’nun öldürülmesiyle ilgili fırının sahibi olduğu iddia edilen şahıs ile oğlu gözaltına alındı.

Zonguldak'ta simitçinin öldürüldüğü olayda baba ve oğlu gözaltında

Edinilen bilgiye göre, 14 Ekim’de simit fırını işletmecisi 43 yaşındaki Şaban Köroğlu, çocuklarının yanında silahla vuruldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Köroğlu, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş kapsamlı çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipleri başka bir fırının sahibi olduğu öğrenilen C.B. ve oğlu S.B. üzerinde çalışmalarını derinleştirdi.

Olayla ilgili bağlantısı olduğu öne sürülen baba ve oğlu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İki şüphelinin sorgusu sürüyor. (İHA)

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