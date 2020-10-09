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Zonguldak'ta sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 23:22 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu.

Zonguldak'ta sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, olay ilçenin Korudüzü Mahallesi Elmalı Caddesi'nde meydana geldi. Sabah evinden çıkan Zeki Kuzu, binanın önünde kafası olmayan ölü köpek buldu. Belediyeyi arayarak ihbarda bulunan vatandaşa emniyeti araması gerektiği söylendi. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Başı olmayan köpeği bulan Zeki Kuzu, "Sabah evimden çıktım. Binanın önünde başı olmayan köpek ölüsü buldum. Belediyeyi arayarak ihbarda bulundum. Başı kopmuş ya da kesilmiş köpek için önce emniyete ihbar etmem gerektiği söylendi. Sonra emniyeti aradım. Polisler geldi, arkasından Haybulans ekibi geldi. Şimdi de ilaçlama ekibini aradım bekliyorum" dedi.

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Başı olmayan köpek Haybulans ile inceleme için Veteriner Hekim Doğuş Özdil'e götürüldü. Daha sonra köpek belediye ekiplerince gömülecek. (İHA)
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