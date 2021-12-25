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Zonguldak'ta sokak köpeğine işkence! Gözleri dağlanmış halde bulundu

25.12.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir sokak köpeği iki gözü dağlanmış ve işkence edilmiş halde bulundu. Feci halde bulunan sokak köpeği tedaviye alındı. Veteriner hekim "Onu yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Zonguldak'ta sokak köpeğine işkence! Gözleri dağlanmış halde bulundu

İlçe merkezinde iki gözü dağlanmış işkence edilmiş sokak köpeğini görenler, Alaplı Belediyesi'ne haber verdi.

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İKİ GÖZÜ DE DAĞLANMIŞ

Ekipler bugün sokak köpeğini bulunduğu yerden alarak Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Tedavi altına alınan köpeğin iki gözünün dağlandığı, ayrıca ayaklarından da yara aldığı tespit edildi.

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"CİDDİ ŞEKİLDE ZARAR VERİLMİŞ"

Veteriner hekim Yunus Emre Demirhan, yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, "Burada getirildiğinde sağlık durum iyi değildi. Gözlerine ciddi şekilde zarar verilmiş. Ayrıca ayaklarından da yaralanmış. İlk tedavisini hemen yaptık. Sağlık durumu pek iyi değil. Onu yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, köpeği gözleri dağlanmış halde bulduklarında çok üzüldüklerini ve iyileşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Köpeğin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

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