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Zonguldak'ta sokak ortasına karşılaşan iki kadın önce öpüştü, ardından tekme tokat kavgaya tutuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 17:54 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, caddede karşılaşan iki kadın kavgaya tutuştu. Karşılaştıklarında öpüşen iki kadından Zeynep K. konuşmaya başladıktan kısa süre sonra Gönül U.'ya vurmaya başladı. Vatandaşlar iki kadını güçlükle ayırdı. Kadınların kavga anları kameralara an be an yansıdı.

Olay, Ereğli Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gönül U. (32) ile Zeynep K. (31) caddede karşılaştı.

ÖNCE ÖPTÜ, SONRA DÖVDÜ

Karşılaştıklarında öpüşen iki kadından Zeynep K. konuşmaya başladıktan kısa süre sonra Gönül U.'ya vurmaya başladı. İki kadın yumruk yumruğa kavga etti. Araya girenlerin ayırmakta zorlandığı iki kadın aldıkları darbelerle yere düştü.

VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE AYIRDI

Vatandaşların zor da olsa ayırdığı iki kadından Zeynep K. "Karakola gidiyorum" diyerek olay yerinden ayrıldı. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Gönül U. ise olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DARBELERDEN DOLAYI MÜŞAADE ALTINA ALINDI

Gönül U.'nun başına aldığı darbelerden dolayı müşahede altına alındığı öğrenildi. Karakola giden ve kısa süre sonra rahatsızlanan Zeynep K. de karakola çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Caddede Gönül U. ile buluşan Zeynep K. konuşurken, kısa süre sonra Gönül U.'nun çocuklarının yanında kadına vurmaya başladığı ve daha sonra iki kadının saç saça kavga ettikleri, çevredeki vatandaşların zorlukla kavga eden iki kadını ayırdıkları görüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak kadın kavgası

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