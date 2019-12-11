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Zonguldak'ta tutuklu şahıs elleri kelepçeli halde hastaneden kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 00:26 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, hırsızlık suçundan tutuklanan Ahmet K. (26), cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu alındığı sırada hastaneden kaçtı. Polis ve jandarma ekipleri, elleri kelepçeli şekilde kaçan Ahmet K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Ereğli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen Ahmet K., Nöbetçi Mahkemece tutuklandı. Jandarma ekipleri, Ahmet K.'yı cezaevine teslim etmeden önce sağlık raporu için Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Ahmet K., acil servisten çıkarıldığı sırada jandarma ekiplerinin dalgınlığından yararlanarak kaçtı. Elleri kelepçeli halde ormanlık alana kaçan Ahmet K.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı. Polis ve jandarma ekipleri, Ahmet K.'nın kaçabileceği güzergahlarda arama çalışması başlattı. Ekipler, mahalle aralarında dar sokaklarda fenerlerle arama yaptı.

Ahmet K.'yı gördüğünü söyleyen bir vatandaş, "Ben yakaladım. Ama elimden kaçtı. Engelli olduğunu zannettim. Daha sonra peşinden gittim ama kayboldu." dedi. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Ereğli firar

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