Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu! 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı. Operasyonda 30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. D.E. isimli şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen D.E., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yakalanan ve üzerinde 2 gram uyuşturucu madde ele geçirilen A.K.Ü. hakkında da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. (İHA)