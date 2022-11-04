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  4. Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu! 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu! 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

04.11.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta düzenlenen operasyonda bir şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu! 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı. Operasyonda 30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. D.E. isimli şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen D.E., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yakalanan ve üzerinde 2 gram uyuşturucu madde ele geçirilen A.K.Ü. hakkında da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. (İHA)

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Zonguldak uyuşturucu

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