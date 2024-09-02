Son dakika | Zonguldak'ta yolcu otobüsüyle yük kamyonu kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 23 yaralı var: "Bir şerit ihlali var tabii"

Son dakika haberi: Yolcu otobüsüyle yük kamyonu kafa kafaya çarpıştı! Kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Vali Hacıbektaşoğlu kazananın nedenine ilişkin "Bir şerit ihlali var ama bunu bilemiyoruz tabii, arkadaşlarımız inceleyecekler, araştıracaklar, bunu kesin ortaya koyacaklar" diye konuştu.

OTOBÜSTE YOLCULAR SIKIŞTI

Gökçebey-Yenice yolu Karahatipler mevkisinde, Bartın-Erzurum seferini yapan bir yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon çarpıştı. İhbar üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

İKİ ARACIN DA ŞOFÖRLERİ HAYATINI KAYBETTİ; 23 YARALI

Otobüs ve kamyon sürücülerinin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, 23 yaralıyı Gökçebey Devlet Hastanesine kaldırdı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, Vali Osman Hacıbektaşoğlu da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Öte yandan otobüste sıkışan sahibinin önünde bulunan bir kedi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak jandarma görevlilerine teslim edildi.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: 3 YARALININ DURUMU AĞIR

Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, Bartın-Erzurum seferini yapan otobüste 21 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğunu belirterek, "Otobüs ve kamyon şoförü maalesef hayatlarını kaybetti, Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Diğer yolcu mürettebat 23 kişi şu anda tahliye edildi, 3'ünün durumu ağır. Büyük geçmiş olsun. Yaralılarımızın durumunu takip ediyoruz, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Vefat eden ve sıkışan iki şöförü ekiplerimiz çıkarmaya çalışıyor." diye konuştu.

'ŞERİT İHLALİ' ÜZERİNDE DURULUYOR

Hacıbektaşoğlu, bir gazetecinin kazanın oluş sebebine ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bir şerit ihlali var ama bunu bilemiyoruz tabii, arkadaşlarımız inceleyecekler, araştıracaklar, bunu kesin ortaya koyacaklar. Şu anda hava yağışlı, şerit ihlali, sollamadan mı kaynaklı, kaymadan mı kaynaklı bilmiyoruz, tamamen soruşturmayla ortaya çıkacak." (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır