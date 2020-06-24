Zonguldak'ta yürek yakan olay! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Subaşı köyünde meydana gelen olayda derede kaybolan Ayberk Topçu 'nun (14) cansız bedeni 3 buçuk saatin ardından bulundu. Oğlunun cansız bedenini gören baba sinir krizi geçirerek suya atladı ve oğluna sarılarak dakikalarca göz yaşı döktü.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Subaşı köyünde meydana geldi. Ayberk Topçu, 4 arkadaşıyla serinlemek için köydeki dereye girdi. Bir süre arkadaşlarıyla suda vakit geçiren Ayberk, dere içindeki bir kaya parçasının üzerine çıktı.