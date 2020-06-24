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  4. Zonguldak'ta yürek yakan olay! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi

Zonguldak'ta yürek yakan olay! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 22:01 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Subaşı köyünde, serinlemek için girdiği derede kaybolan Ayberk Topçu (14) için arama çalışması başlatıldı. Haberi alan Ayberk'in anne ve babası fenalaşırken, kalp krizi geçiren dedesi tedaviye alındı. Çalışmaları dere kenarından izleyen baba Gökhan Topçu, oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirerek suya atladı. Oğluna sarılarak gözyaşı döken Gökhan Topçu, güçlükle sakinleştirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Subaşı köyünde meydana gelen olayda derede kaybolan Ayberk Topçu'nun (14) cansız bedeni 3 buçuk saatin ardından bulundu. Oğlunun cansız bedenini gören baba sinir krizi geçirerek suya atladı ve oğluna sarılarak dakikalarca göz yaşı döktü.

Bir babanın en zor anı!

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Subaşı köyünde meydana geldi. Ayberk Topçu, 4 arkadaşıyla serinlemek için köydeki dereye girdi. Bir süre arkadaşlarıyla suda vakit geçiren Ayberk, dere içindeki bir kaya parçasının üzerine çıktı.
Üzerine çıktığı kaya parçasından dengesini kaybederek suya düşerek çırpınmaya başlayan Ayberk Topçu, bir süre sonra gözden kayboldu.
Arkadaşlarının haber vermesiyle köylüler, derede arama çalışması başlattı. Kısa sürede gelen AFAD, jandarma ve Ereğli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de suda Ayberk'i bulmak için çalışma başlattı.

ANNE VE BABASI FENALAŞTI, DEDESİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

ANNE VE BABASI FENALAŞTI, DEDESİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Haberi alır almaz dere kenarına gelen Ayberk'in babası Gökhan Topçu ve annesi Çiğdem Topçu'yu ise yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
Haberi köydeki evinde alan dede Asım Topçu, kalp krizi geçirdi. Asım Topçu, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

CANSIZ BEDENİ 3,5 SAAT SONRA BULUNDU

CANSIZ BEDENİ 3,5 SAAT SONRA BULUNDU
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Subaşı köyünde, serinlemek için girdiği derede kaybolan Ayberk Topçu'nun cesedi, 3,5 saat süren arama çalışmalarının sonunda vatandaşlar tarafından bulundu.
Çalışmaları dere kenarından izleyen baba Gökhan Topçu, oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirerek suya atladı. Oğluna sarılarak gözyaşı döken Gökhan Topçu, güçlükle sakinleştirildi.
Ayberk Topçu'nun cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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