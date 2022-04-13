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Zonguldak'taki deprem sonrası dikkat çeken sözler: 7'ye varan...

13.04.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta geçtiğimiz günlerde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hissedilmişti. Meydana gelen depremin Batı Karadeniz kıyılarına paralel uzanan deniz altındaki kuzeydoğu ve güneybatı doğrultulu bindirme fayından kaynaklandığını söyleyen Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Şu anki bilgiler ışığında bu fayların 7'ye varan deprem üretme potansiyeli de var" dedi.

Zonguldak'taki deprem sonrası dikkat çeken sözler: 7'ye varan...

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 11 Nisan'da Zonguldak'ta meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, depremin Batı Karadeniz kıyılarına paralel uzanan deniz altındaki kuzeydoğu ve güneybatı doğrultulu bindirme fayından kaynaklandığını söyledi. Açıklamasının devamında Prof. Dr. Sözbilir, "Şu anki bilgiler ışığında bu fayların 7'ye varan deprem üretme potansiyeli de var" dedi.

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BAŞTA İSTANBUL OLMAK ÜZERE BİRÇOK KENTTE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, 11 Nisan'da saat 20.38'de, merkez üssü Ereğli açıklarında Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin en yakın kara parçası Ereğli'ye 89,23 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirtildi. Zeminden 37,72 kilometre derinliği olan deprem, Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'den de hissedildi.

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DEPREMİN KAYNAĞINI AÇIKLADI

DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremle ilgili değerlendirme yaparak, "Batı Karadeniz'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin odak mekanizma çözümü, bu depremin Batı Karadeniz kıyılarına paralel uzanan deniz altındaki kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bindirme fayından kaynaklandığını göstermektedir. Bu bölgede karada uzanan Kuzey Anadolu fayı dışında, Karadeniz suları altında da diri fayların olduğunu düşündürmektedir. 1968 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki Bartın depremi de Karadeniz'de diri fayların varlığını kanıtlamaktadır. Bu nedenle Karadeniz kıyıları boyunca uzanan denizaltı faylarının haritalanması ve bu fayların Türkiye diri fay haritasına aktarılması, bu fayların yıkıcı deprem üretme potansiyellerinin araştırılması ve Karadeniz'e kıyısı olan kentlerimize tsunami açısından ne tür tehlike ve risklere neden olacağının ortaya konması hayati derecede önem taşımaktadır" diye konuştu.

Son dakika: Karadeniz'de deprem! İstanbul'da da hissedildi Karadeniz'de deprem! İstanbul'da da hissedildi

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TEHLİKESİ

Artçı depremler de olabileceğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Şu anki bilgiler ışığında bu fayların 7'ye varan deprem üretme potansiyeli de var" dedi.

(DHA)

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deprem İstanbul Zonguldak
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