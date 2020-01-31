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Zonguldak'taki göçükten acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 19:24 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'taki göçükten acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Bölüm Mahallesi'nde O.A'ya ait olduğu ileri sürülen maden ocağında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları gün boyu devam etti.

AFAD, itfaiye ekipleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, 20 saat süren çalışmalar sonucu işçiler Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz'ın cansız bedenlerine ulaştı.

Göçükten çıkarılan Kalaycıoğlu'nun cansız bedeni, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ovaz'ın cenazesinin çıkarılması için ocağa giren 10 kişilik takviye tahlisiye ekibinin çalışmaları sürüyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak maden ocağı göçük

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