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Zonguldak'taki kan donduran cinayette yasak aşk şüphesi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2020 18:23 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen Burhan Karakuş cinayeti ile ilgili tutuklanan 3 kişinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Zonguldak'taki kan donduran cinayette yasak aşk şüphesi

Olay, 19 Eylül'de Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Dedeler köyünde meydana geldi. Burhan Karakuş’un intihar süsü verilerek öldürülmesi olayının ardından gözaltına alınan U.O., E.K. ve K.O. isimli üç şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"MESAJLARINI GÖRDÜM"

Jandarma ekiplerinin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı sırada parmaklarında swap örnekleri alınan U.O.'nun, Karakuş'un öldüğü silahla eşleşmesine rağmen suçlamaları kabul etmedi. U.O ayrıca, verdiği ifadesinde eşinin kendisini Burhan Karakuş ile aldattığını düşündüğünü de kaydederek, "Eşimin telefonunda mesajlarını gördüm ve eşim yazıyormuş gibi kendisi ile mesajlaşmaya başladım. Sonra kendisini arayıp mesajları sorduğumda ise aralarında bir şey olmadığını ve bir anlık boşlukta yazdığını söyledi. Bende buna inandım ve bir şey yapmadım" dedi.

U.A., eşi ile uzun süredir çocuklarının olmadığını ve tüp bebek tedavisi gördüğünü ve son dönemde de eşinin hamile kalması üzerine çocuğun Burhan Karakuş’tan olduğunu tahmin ettiğinden DNA testi istediğini söyledi.

Öte yandan cinayet suçlaması ile tutuklanan diğer şüpheliler E.K. ve K.O. da ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek, olay saatinde Burhan Karakuş ile birlikte olmadıklarını öne sürdükleri öğrenildi.

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