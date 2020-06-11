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  4. Zonguldak'taki köyde karantinaya alınan ev sayısı 21'e çıktı

Zonguldak'taki köyde karantinaya alınan ev sayısı 21'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 20:01 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Çayırlı Köyü'nde oturan T.A. ve oğlu B.A.'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından köyde karantinaya alınan ev sayısı 21'e yükseldi.

Zonguldak'taki köyde karantinaya alınan ev sayısı 21'e çıktı

Çayırlı Köyü'nde oturan T.A. ve oğlu B.A.'nın yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından dün Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavilerine başlandı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, köydeki pozitif vakaların ardından 14 evde yaşayan 60 kişiyi karantinaya aldı. Devam eden filyasyon çalışması kapsamında bugün 7 ev daha karantinaya alındı. 14 günlük karantinada vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.

Çayırlı Köyü Muhtarı Ercan Aydın, ekiplerin çalışmasının devam ettiğini söyleyerek, "Köyümüzde 14 hane olan karantina sayısı 21'e yükseldi. Yaklaşık 85 kişi de filyasyon uygulamasında. Karantina süresi 16 Haziran günü bitecek. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

(DHA)

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