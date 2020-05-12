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Zonguldak'tan koronavirüsle mücadelede güzel haber! İlk kez vaka ve vefat yaşanmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 14:46 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta koronavirüsle mücadelede ilk kez dün vaka ve vefat yaşanmadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Erdoğan Bektaş, "Teşekkürler Zonguldak. Baştan bu yana ilk defa sıfır vefat ile sıfır yeni vakaya ulaştık, çok şükür" dedi.

Zonguldak'tan koronavirüsle mücadelede güzel haber! İlk kez vaka ve vefat yaşanmadı

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelesinde giriş çıkış yasağı bulunan maden kenti Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve vefat yaşanmadı. İlk kez 30 büyükşehir ile birlikte giriş çıkışa kapatılan Zonguldak sınırlarında halen tedbirler sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamasının ardından 23 büyükşehrin 9'unun daha giriş çıkışlarındaki kısıtlama kaldırılırken, 14 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış kısıtlaması sürdürülüyor.

'İLK DEFA SIFIR VEFAT İLE SIFIR YENİ VAKAYA ULAŞTIK'

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, sosyal medya hesabından ilk kez 11 Mayıs günü vaka ve vefat yaşanmadığını açıkladı. Bektaş, "Teşekkürler Zonguldak. Baştan bu yana ilk defa sıfır vefat ile sıfır yeni vakaya ulaştık, çok şükür. Katkısı olan herkese, sağlık çalışanlarımıza, güvenlik kuvvetlerimize, yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sabırla devam, başaracağız, inşallah" ifadelerine yer verdi.

11 Mayıs günü 270 korona virüs testinin yapıldığı Zonguldak'ta 35 kişi iyileşti. Sıfır vaka ve sıfır vefat sayısına ulaşıldı.

TOPLAM TEST SAISI 9 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de dahil olduğu laboratuvarlarda bugüne kadar toplam 9 bin 43 test yapıldı. İl geneli toplam vaka sayısı 11 Mayıs itibariyle 750 olarak açıklandı. Korona virüsle mücadelede 59 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişinin yoğun bakım tedavisi sürüyor. Toplam 3 hasta entübe edilirken, toplam 470 kişi ise tedavi görüp iyileşti.

Boyacılık yaparak geçimini sağlayan ve 68 gün sonra mesaiye başladığını ifade eden Erol Arat, İHA muhabirine, "Korona virüsle mücadele biraz zor geçti ama devletimizin almış olduğu sağlık önlemleri sağlığımız açısından da bu önlemi almak zorundaydık. Sadece maddi olarak çöküntü yaşadık. 68 gün sonra işime dün başladım. Cuma gününe kadar çalışacağım. Sonra 4 gün yine sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Kısıtlama sonrası yine çalışmayı düşünüyorum. Bu sıfır vaka ve vefat sayısını başarı olarak görüyorum ama sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gelen yoğun kalabalık ve 4 günün sonrası Çarşamba ve Perşembe çok yoğun olacağını düşünüyorum. Vaka sayısının artabileceğinden endişeliyim. Vaka sayısı sıfır da olsa tedbiri elden bırakmamak gerekir" dedi.

Kaynak: İHA

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