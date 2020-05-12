Zonguldak'tan koronavirüsle mücadelede güzel haber! İlk kez vaka ve vefat yaşanmadı

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelesinde giriş çıkış yasağı bulunan maden kenti Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve vefat yaşanmadı. İlk kez 30 büyükşehir ile birlikte giriş çıkışa kapatılan Zonguldak sınırlarında halen tedbirler sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamasının ardından 23 büyükşehrin 9'unun daha giriş çıkışlarındaki kısıtlama kaldırılırken, 14 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış kısıtlaması sürdürülüyor.

'İLK DEFA SIFIR VEFAT İLE SIFIR YENİ VAKAYA ULAŞTIK'



Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, sosyal medya hesabından ilk kez 11 Mayıs günü vaka ve vefat yaşanmadığını açıkladı. Bektaş, "Teşekkürler Zonguldak. Baştan bu yana ilk defa sıfır vefat ile sıfır yeni vakaya ulaştık, çok şükür. Katkısı olan herkese, sağlık çalışanlarımıza, güvenlik kuvvetlerimize, yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sabırla devam, başaracağız, inşallah" ifadelerine yer verdi.

11 Mayıs günü 270 korona virüs testinin yapıldığı Zonguldak'ta 35 kişi iyileşti. Sıfır vaka ve sıfır vefat sayısına ulaşıldı.