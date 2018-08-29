Zonguldak Valisi Ahmet Çınar: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum!

Vali Çınar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bağımsızlık ve özgür yaşama iradesinden asla taviz vermeyen asil milletimiz kutsal saydığı vatan toprağı uğrunda bölünmez bütünlüğünü korumak ve emperyalist devletlerin işgal ve hükümranlığına son vermek amacıyla Baş komutan Mustafa Kemal Atatürk’ün sevk ve idaresinde başlatılan milli mücadeleden şanlı ordumuzun aziz, kararlılık ve cesareti sayesinde başarıyla çıkarak bu büyük zaferle tarihe geçmiş, Devletimizin dünya üzerinde güçlü bir şekilde var olmasının yolu açılmıştır. Bir dönüm noktası olan ve her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi de milletimizin tarihine yön veren önemli savaşlardan birisi olmuş, kahraman ordumuz bu zorlu savaşta büyük bir cesaret ve inanç göstererek yurdumuzu parçalamak isteyenlere fırsat vermemiş, bu büyük zaferle varlığını güçlendirerek özgür ve bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. 30 Ağustos zaferi ulusumuzun aydınlık ve güvenli yarınlara ulaşacağının göstergesi olmuş, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulmasının yolunu açmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramında başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan savunması ve bölünmez bütünlüğümüz uğrunda canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, saygılar sunuyorum."

