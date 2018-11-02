HABER

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, alkışlarla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 15:30 | Son Güncelleme

VALİLER Kararnamesiyle mülkiye başmüfettişi olarak atanan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, valilik önünde toplanan çok sayıda kişi tarafından alkışlarla uğurlandı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK, (DHA)- VALİLER Kararnamesiyle mülkiye başmüfettişi olarak atanan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, valilik önünde toplanan çok sayıda kişi tarafından alkışlarla uğurlandı. Vali Ahmet Çınar için Valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, valilik personelinin yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Çınar, valilik binasından çıktıktan sonra kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı. Duygusal anlar yaşayan Vali Çınar, gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür etti. Kimseye kırgın olmadığını söyleyen Vali Çınar, şöyle dedi: "Kırgın mıyım? Devlette kırgınlık olmaz. Belki devlet içinde yanlış uygulama yapanlara bir kızgınlık olabilir, bu insan hakkıdır. Böyle bir şey var mı? Kendi içimde böyle bir şey olabilir. Önemli bir konu değil. Bu atamalar sadece şahsımla ilgili değil. Belki hizmetlerle alakalı bir eleştiri yaklaşımım olabilir. Bu böyledir. Sağ olsun halkımızın bir sevgisi var. Bu benim bir özelliğimden değil. Her zaman söylüyorum. İyi bir insan olmak lazım. İyi insan olursak mutlu olabiliriz. İyi insan olursa özellikle yöneticiler, bu caddedekiler, köydekiler, mahalledekiler, hiçbir beklentileri yoksa bile bu şehrin yöneticilerinin iyi kişiler olması nedeniyle oturdukları yerden huzur, güven duyarlar. Burada olan biten budur. Bu teveccühün bundan oluştuğunu sanıyorum. İyi insanlar olmak dileğiyle hoşçakalın." Vali Çınar, kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaştıktan sonra kentten ayrıldı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
- Ahmet Kural:  Başta Sıla olmak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum- Ahmet Kural:  Başta Sıla olmak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum
Palalı saldırı kameradaPalalı saldırı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Fenerbahçe Jorge Sampaoli'ye resmi teklif götürdü

Fenerbahçe Jorge Sampaoli'ye resmi teklif götürdü

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milliyet Gazetesi kapanıyor mu? Tarih verdi

Milliyet Gazetesi kapanıyor mu? Tarih verdi

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

İzmir'de ikinci faciadan kıl payı dönüldü!

İzmir'de ikinci faciadan kıl payı dönüldü!

Son dakika! PKK'ya ağır darbe! 124 terörist yakalandı

Son dakika! PKK'ya ağır darbe! 124 terörist yakalandı

12 Eylül davasıyla ilgili yeni gelişme! Yeniden görülecek

12 Eylül davasıyla ilgili yeni gelişme! Yeniden görülecek

Edirne'de meydana gelen patlama sonrası görüntüler

Edirne'de meydana gelen patlama sonrası görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.