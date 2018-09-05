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Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'dan cinsel istismar tepkisi: Adam sapık

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 09:09 | Son Güncelleme

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, okul müdürleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, öğrencilerin öğretmenler tarafından cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberlere dikkat çekti ve 'Adam sapık, öğrenciye tacizde bulunmuş. Topyekün okul müdürleri hala bu adamı gizleme derdinde. Öğretmenler dahi bunu gizleme derdindeler. Yazıklar olsun' diye konuştu.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'dan cinsel istismar tepkisi: Adam sapık

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarının müdürleri ile öğretmenevinde toplantı yapan Vali Ahmet Çınar, müdürleri öğrencilerin korunması noktasında uyardı. Her bir öğrencinin okul yöneticilerine emanet olduğunu ifade eden Vali Çınar, okul servislerinde dahi öğrencilerin takip edilmesini istedi.

ZONGULDAK VALİSİ AHMET ÇINAR: BİR SÜRÜ SAPIKÇA İŞ VAR

Öğretmenin öğrencisini cinsel istismarı olaylarına da değinen ve kesinlikle affetmeyeceğinin söyleyen Vali Çınar, “Bir kısmınızın bilgisi olur veya olmaz. Bir sürü kirli iş var, ahlak dışı iş var, sapıkça iş var, hırsızlık var. Okul yöneticilerini, öğretmenleri kastediyorum. Herkes topyekün melek ya da erdemli olmuyor. Bunun farkında olacaksınız. Okulda ne var ne yok, kim iyi kim kötü, kim edepli kim edepsiz? Yüz taneden 2 tane de çıksa bu öğretmenler arasında bu tehlikeli bir şeydir. Adam sapık, öğrenciye tacizde bulunmuş. Topyekün okul müdürleri hala bu adamı gizleme derdinde. Öğretmenler dahi bunu gizleme derdindeler. Yazıklar olsun. Yakaladığım hiçbir hatayı hele de bu konularda ben affetmem. Bunu duyup da susanlara da yazıklar olsun” diye konuştu.

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