Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, kitaplarını imzaladı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK. (DHA)- ZONGULDAK Valisi Ahmet Çınar, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) düzenlenen Zonguldak 1. Kitap Fuarı’nda yazdığı 3 kitap için imza günü düzenledi.

Üniversite'nin Farabi Kampüsünde başlayan Zonguldak 1. Kitap Fuarı'nda imza günü düzenleyen Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, 'Herşeyi Yazamadım', 'Surhay' ve 'Kordüğüm' kitaplarını imzaladı. İmza gününe öğrenciler ve halk, Vali Çınar'ın kitaplarına ilgi gösterdi. Çınar, hem vali hem de yazar olmanın imza gününe olan ilgiyi arttırdığını söyledi. Kitaplarından ikisinin roman birisinin ise anılarından oluştuğunu anlatan Vali Çınar konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben kendime 'yazarım' diyorum ama arkadaşlarımız beni de yazar olarak kabul edip programa koymuşlar. Yoğun ilgi var. Bu da beni memnun ediyor. Şehrin valisi olunca ilgi biraz fazla gibi. Biraz torpilli diyebileceğimiz cinsten ama çok memnunum. Herkese teşekkür ediyorum. Kitap fuarları çok önemlidir. Biz de hem valilik olarak organizasyon katkısı verirken hem de 3 tane kitapla ve imza programı ile de katkı vermenin mutluluğunu ayrıca yaşıyorum. Her şey çok okuyan toplumun oldu. Bilgi topluluğunun olduğu, geleneksel değerlerine sahip nesillerin yetiştiği güzel bir Türkiyemiz olsun."

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