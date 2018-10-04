HABER

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, kitaplarını imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 19:51 | Son Güncelleme

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK. (DHA)- ZONGULDAK Valisi Ahmet Çınar, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) düzenlenen Zonguldak 1. Kitap Fuarı’nda yazdığı 3 kitap için imza günü düzenledi.

Üniversite'nin Farabi Kampüsünde başlayan Zonguldak 1. Kitap Fuarı'nda imza günü düzenleyen Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, 'Herşeyi Yazamadım', 'Surhay' ve 'Kordüğüm' kitaplarını imzaladı. İmza gününe öğrenciler ve halk, Vali Çınar'ın kitaplarına ilgi gösterdi. Çınar, hem vali hem de yazar olmanın imza gününe olan ilgiyi arttırdığını söyledi. Kitaplarından ikisinin roman birisinin ise anılarından oluştuğunu anlatan Vali Çınar konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben kendime 'yazarım' diyorum ama arkadaşlarımız beni de yazar olarak kabul edip programa koymuşlar. Yoğun ilgi var. Bu da beni memnun ediyor. Şehrin valisi olunca ilgi biraz fazla gibi. Biraz torpilli diyebileceğimiz cinsten ama çok memnunum. Herkese teşekkür ediyorum. Kitap fuarları çok önemlidir. Biz de hem valilik olarak organizasyon katkısı verirken hem de 3 tane kitapla ve imza programı ile de katkı vermenin mutluluğunu ayrıca yaşıyorum. Her şey çok okuyan toplumun oldu. Bilgi topluluğunun olduğu, geleneksel değerlerine sahip nesillerin yetiştiği güzel bir Türkiyemiz olsun."

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Batman'daki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen uçakta şehit düştüBatman'daki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen uçakta şehit düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batman'daki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen uçakta şehit düştü

Batman'daki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen uçakta şehit düştü

İçtüzükte değişiklik teklifi kabul edildi

İçtüzükte değişiklik teklifi kabul edildi

Kadıköy'de yol çöktü! Trafik kilitlendi!

Kadıköy'de yol çöktü! Trafik kilitlendi!

AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak

AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak

Devlet Bahçeli 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü

Devlet Bahçeli 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü

40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor

40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.