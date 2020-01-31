Zonguldak Valisi Bektaş: Allah bize akıl fikir versin

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 80 gün önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak çalıştırılan kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz'ı kurtarma çalışmaları, 16 saattir devam ediyor. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ocağın ruhsatlı çalışırken kapatıldığını, daha sonra ise kaçak olarak çalıştığı tespit edilip, mühürlendiğini ancak kaçak olarak yeniden faaliyet gösterdiğini anlattı.

Vali Bektaş, "Burası daha önceden ruhsatlı, izinli çalışan bir yermiş, sonra kapatılmış. Kaçak çalışma yapıldığı için mühürlenmiş. Ama yine açılmış. Çalışılmaması gereken bir ocak. Bu arkadaşlar burada çalışmaya niyetlenmişler. Aşağıya inmeye çalıştıkları aracın kancası çıkıyor ve araç ocağı yıkarak, aşağıya iniyor. Üç kişiden biri geri çıkıyor. İki kişi akşamdan bu yana mahsur. İki işçimiz orada, yakınları yukarıda bekliyor. TTK ekibi çalışıyor. Neredeyse ocağı yeni baştan yaparak, yıkıntıları temizleyerek gidiyorlar. Epeyce yol aldılar. Temennimiz iki işçimize canlı olarak ulaşabilmek ve onları yakınlarına kavuşturabilmek" dedi.