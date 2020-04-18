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Zonguldak Valisi Bektaş, koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı özür diledi

18.04.2020 17:18 | Son Güncelleme

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, dün yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarıyla ilgili olarak kullandığı ifadelerden dolayı özür diledi. Bektaş, "Normalde sağlıkçılarımızın bize getirdiği yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık" demişti.

Zonguldak Valisi Bektaş, koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı özür diledi

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, dün yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarıyla ilgili olarak kullandığı ifadelerden dolayı özür diledi.

30 büyükşehirle birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanan Zonguldak Valisi Bektaş, kentteki 567 pozitif vakadan 137'sinin sağlıkçı olduğunu belirterek "yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini sıkıntıya soktular hem bizi sıkıntıya soktular" diye konuşmuştu.

Vali, bu konuşmaya gelen tepkiler üzerine, amacının sağlık çalışanlarını üzmek olmadığını savunarak "Açık yüreklilikle özür diliyorum" dedi.

'Yanlış anlamaya uygun ifadeler'

Bektaş, açıklamasında şöyle dedi:

"17 Nisan tarihinde valilikte düzenlenen basın toplantısında ilimizle ilgili Pandemi konuları konuşulmuş, olayın geldiği aşama, alınması gerekli önlemler, yapılan çalışmalar, aksayan hususlar, olayın kökenleri ve etkenler konuşulmuş, kamuoyundaki tereddütler giderilmeye çalışılmıştır.

"Bu çerçevede sağlık çalışanlarımızın kendilerini koruyamamalarından kaynaklı husus da gündeme gelmiş, bu konunun çözümü için de yapılacaklar açıklanmıştır. Konuşmanın basına yansımasıyla konuşmada sağlık çalışanlarımızı, kastı aşsa da üzecek, yanlış anlamaya uygun ifadelerin telaffuz edildiği ortaya çıkmıştır.

"Tabii ki konunun asıl sahibi sağlık camiasını üzmek gibi bir kasıt asla söz konusu değildir. Her şeye rağmen bu sıkıntılı günlerde sağlık çalışanlarımızın üzülmesine sebep olmuşsak kendilerinden açık yüreklilikle özür diliyorum."

Ne demişti?

Dün yaptığı açıklamada Bektaş, Zonguldak'ın Türkiye geneline taşıdığı risk itibariyle öne çıkmış bir kent olduğunu, rakamların oldukça yüksek seyrettiğini belirterek, ilçe sınırlarında aldıkları denetimlere ve ilave tedbirlere devam edeceklerini söyledikten sonra şöyle konuşmuştu:

"Her türlü tedbirin alınmasına rağmen maalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Tüm arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olay oldu. Normalde sağlıkçılarımızın bize getirdiği yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık."

"Misafirhanede onları misafir ettik. Onlardan ücret almadık. Yemek ücreti de almadık. Ama orada kendi aralarındaki ilişkilerinde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini sıkıntıya soktular hem bizi sıkıntıya soktular. Bunun da artık azalacağını varsayıyoruz. Onlar bizim kahramanlarımız. Kendi hayatlarını ortaya koyan insanlar ama yeteri kadar dikkatli olmayınca sıkıntı yaşıyoruz."

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de Twitter hesabından olayı kınadı.

https://twitter.com/ttborgtr/status/1251443706571501569

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