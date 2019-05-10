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Zonguldak Valisi Bektaş: Zorunlu hallerde sezaryen yapılmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 14:42 | Son Güncelleme

ZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş, engellilik oranının artmasının nedenlerinden sezaryenle doğumun da gösterildiğini belirterek, "Zorunlu hallerde elbette sezaryen gerekiyorsa doktorun gerekçesi varsa yapılacak.

Zonguldak Valisi Bektaş: Zorunlu hallerde sezaryen yapılmalı

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş, engellilik oranının artmasının nedenlerinden sezaryenle doğumun da gösterildiğini belirterek, "Zorunlu hallerde elbette sezaryen gerekiyorsa doktorun gerekçesi varsa yapılacak. Ama bunu fantezi olarak, rahat doğum olsun, diye yaptığımızda öbür tarafa böyle yansıtılıyor" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, engelli öğrenciler ve velileri, 'Engelliler Haftası' etkinlikleri kapsamında Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti. Hüseyin Şirin, engelli bireylerin sorunlarının çözümü için destek istediklerini söyledi. Vali Bektaş da engellilerin sorunlarının çözümü için kentteki örgütlü yapılar olmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Engellilik oranın giderek, arttığını ve bunun çeşitli nedenleri olduğunu belirten Bektaş, "Bu engellilik oranı giderek artıyor, diyoruz ya bu artmanın sebepleri var. Bu sebepler mesela; sezaryen ile doğum gösteriliyor. Onda da bir algının oluşturulması var. Hem talep açısından hem hizmet sorunları açısından bu oranları düşürülmesi gerekiyor. Türkiye ortalaması yüzde 40 arttı. Amerika ortalaması yüzde 15, İngiltere ortalaması 13'te. İngiltere daha aşağı çekmeye çalışıyor. Zorunlu hallerde elbette sezaryen gerekiyorsa doktorun gerekçesi varsa yapılacak. Ama bunu fantezi olarak, rahat doğum olsun, diye yaptığımızda öbür tarafa böyle yansıtılıyor. Toplumda farkındalığı bu konuda da gelişmesi lazım" diye konuştu.
Engelliler için her türlü çabayı göstereceklerini; ancak bunun önüne geçmek için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydeden Vali Bektaş, "Zonguldak'ta Türkiye ortalamasını daha üzerinde engelli sayısı. Bunda da farkındalığı artırmamız lazım. Sigara ve içki alışkanlığı da önemli bir konu. Zonguldak'ta normalin biraz üzerinde. Engelli doğumların önemli bir sebeplerinden biri hamile kalan bir annenin içki ve sigara kullanması düşünülemez. Bunları hayatımızın dışına atmayı toplum olarak yapmamız lazım. Hassasiyetle üzerinde durmalıyız" dedi.

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Zonguldak Valisi Bektaş: Zorunlu hallerde sezaryen yapılmalıZonguldak Valisi Bektaş: Zorunlu hallerde sezaryen yapılmalı

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