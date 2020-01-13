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  4. Zonguldak Valisi Bektaş'tan kaçak ocak tepkisi: Bunu diyen herkesin o ölümlerde vebali var

Zonguldak Valisi Bektaş'tan kaçak ocak tepkisi: Bunu diyen herkesin o ölümlerde vebali var

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 15:02 | Son Güncelleme

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kaçak ocaklarda yaşanan ölümlerin işsizlik nedeniyle olduğunu söyleyen herkesin bu ölümlerde vebalinin olduğunu belirterek, "İnsanlar ne yapsın işsiz kaçak ocaklarda çalışıyor' diyen herkesin o ölümlerde vebali var. O ölümleri meşrulaştırıyorsunuz, yumuşatıyorsunuz. Kaçak ocaklarda ölen her çocuğun, gencin ölümünde bu sözü söyleyen herkesin vebali var" dedi.

Zonguldak Valisi Bektaş'tan kaçak ocak tepkisi: Bunu diyen herkesin o ölümlerde vebali var

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında gazetecilerle Öğretmenevi'nde buluştu. 10 Ocak'ta program yoğunluğu nedeniyle etkinliği bugüne aldıklarını söyleyen Vali Bektaş, tüm gazetecilere başarılı yıllar diledi. Kentin sorunları hakkında açıklamalarda bulunan Vali Bektaş, ardından kaçak ocaklar hakkında konuştu. Vali Bektaş, kaçak ocaklardaki ölümlerin normalleştirilmemesi gerektiğini söyledi. İnsanları işsizlik nedeniyle kaçak ocaklara girmediğini ifade eden Vali Bektaş, kömürün kent için önemli olduğunu ve çıkarılması için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile özel sektörün emek verdiğini belirterek, şöyle dedi:

"‘İnsanlar ne yapsın işsiz kaçak ocaklarda çalışıyor’ diyen herkes o ölümlerde vebali var. O ölümleri meşrulaştırıyorsunuz, yumuşatıyorsunuz. Kaçak ocaklarda ölen her çocuğun, gencin ölümünde bu sözü söyleyen herkesin vebali var. Kimse kusura bakmasın. Ben dahil herkesin. Kim kaçak ocaklardaki ölümü normalleştiriyorsa, yumuşatıyorsa onun o ölümde vebali var. Net açık söylüyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yok. İşsiz dedik, ölmek zorunda değil. Kurallar neyse uzmanlar konuşacak biz yapacağız" diye konuştu.
Zonguldak Valisi Bektaş'tan kaçak ocak tepkisi

'BUNU NORMALLEŞTİRMEYECEĞİZ'

Kentte son olarak 25 Aralık'ta kaçak ocakta ölen 2 işçiyi hatırlatan Vali Bektaş, "Kentte iki genç ölmüş 2 yaşındaki bebeğinin resimleri gazetede çıkıyor kimsenin umrunda değil. Herkes bunu kanıksamış alışmış. O çocuk nasıl büyüyecek, o kadın çocukla ne yapacak, nasıl bir hayat yaşayacak kimsenin umurunda değil. Böyle bir şey olur mu Allah aşkına. Bu ölüm ucuzlamış böyle bir şey olabilir mi? Kaçak ocaklarda çalışmanın hiç yumuşak bir tarafı yok. Bunu normalleştirmeyeceğiz, bu anormal bir durum" dedi.

(DHA)


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