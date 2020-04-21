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Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, sağlık çalışanlarından ikinci kez özür diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 10:17 | Son Güncelleme

Zonguldak Tabip Odası Başkanı Dr. Şenol Yavuz, Vali Erdoğan Bektaş'ın hastane başhekimleri, oda başkanları ve ilgili kamu kurumu müdürleriyle toplantı yaparak, sağlık çalışanlarıyla ilgili söylediği sözler nedeniyle yeniden özür dilediğini açıkladı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, sağlık çalışanlarından ikinci kez özür diledi

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın 17 Nisan günü gerçekleştirdiği basın toplantısında, kent genelindeki 567 pozitif vakadan 137’unun sağlık çalışanı olduğunu ifade ederek söylediği, "Her türlü tedbir alınmasına rağmen msöyledği aalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Tüm arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olay oldu. Normalde sağlıkçılarımızın bize götürdüğü yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık. Bu gerçekten zor oldu. Misafirhanede onları misafir ettik. Onlardan ücret almadık. Ama orada kendi aralarındaki ilişkilerinde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini sıkıntıya sokuyorlar hem bizi sıkıntıya soktular. Bunun da artık azalacağını varsayıyoruz. Onlar bizim kahramanlarımız. Kendi hayatlarını ortaya koyan insanlar ama yeteri kadar dikkatli olmayınca sıkıntı yaşıyoruz" sözleri tepki yopladı. Vali Bektaş’a sendika ve oda temsilcileri ile sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Vali Bektaş, basın toplantısından bir gün sonra tüm sağlık çalışanlarından özür diledi.

'VALİ TEKRAR ÖZÜR DİLEDİ'

Zonguldak Tabip Odası Başkanı Dr. Şenol Yavuz, yazılı açıklama yaparak, Vali Bektaş'ın il sağlık müdürü ve hastane başhekimleri ile kendisinin katıldığı toplantı düzenlediğini bildirdi. Toplantıda, Vail Bektaş'ın bir kez daha özür dilediğini ifade eden Yavuz , açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Vali'miz,17 Nisan'da yaptığı basın açıklamasından sonra bugün ilimizdeki hekimleri temsilen Zonguldak İl Sağlık Müdürü, Zonguldak Hastane Başhekimleri ve Tabip Odası Başkanı'nın da bulunduğu Atatürk Devlet Hastanesi’nde yaptığı toplantıda sözlerinin yanlış anlaşıldığını, kötü bir amacının olmadığını, 'eksikliklerimizi nasıl gidebiliriz' şeklinde düşündüğünü bildirdi. Yaptığı açıklamanın yanlış anlaşılmasından dolayı tüm hekimlerden ve sağlık çalışanlarından özür dilediğini, amacının hekimlerin ve sağlık çalışanlarının motivasyonunu düşürmek ve çalışma şevklerini kırmak olmadığını, bu salgını hekimlerimizin özverili mücadelesiyle halledebileceğimizi açıklamıştır."

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Sağlık Çalışanları

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