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Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: İlk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 16:26 | Son Güncelleme

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, koronavirüs tanısı konan 62 yaşında bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: İlk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var

Vali Erdoğan Bektaş, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile Valilik toplantı salonunda basın toplantısı düzenledi.

Vali Bektaş, kentte 22 pozitif vakanın tedavi gördüğünü, bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Bugün itibariyle bizim 22 pozitif vakamız var. Bugün bir hastamızı kaybettik. 62 yaşında bir kadın. Aynı zamanda şeker hastası ve tansiyon hastası pozitif tanısı olan bir kadın hastamızı kaybettik. Bunu söyleyince hiçbir şey değişmiyor. Şunu diyoruz. Varmış gibi davranacağız. Her noktamızda her mahallemizde bu risk var. Bu kadar net. Daha nasıl söyleyebiliriz. Her semtimizde her sokağımızda bu riskle yaşıyoruz. Biz 22 vaka tespit ettik. Zonguldak'ta 22 vaka sayısı açıkladık. Peki koronavirüsü kapmış hasta sayısı 22 tane midir? Herkes biliyor ki değil. Biz 22 tanesini tespit ettik. Diyebilir misiniz ki hepsini tespit ettik. Hayır öyle bir şey yok. Biz test ettiklerimizin 22 tanesi pozitif çıktı" dedi.

"TEDBİRLERİMİZİ SONUNA KADAR ALMAMIZ GEREKİYOR"

Herkesin üzerine düşeni yapmasını isteyen Vali Bektaş, tedbirleri sıklıkla almak gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıkların açıkladığı tedbirlerin her vatandaşın almasını isteyen Vali Bektaş, şöyle dedi: "Böyle bir risk var içimizde. Bundan korunan hiçbir semt, mahalle, sokak yok. Tedbirlerimizi ona göre almak zorundayız. Eğer tedbirlerde başarılı olamazsak bu senaryoyu yaşayan ülkeleri görüyoruz, vaziyet ortada. Tedbirlerimizi sonuna kadar almamız gerekiyor. Çünkü hiçbir tedbirin bize getireceği yorgunluk ve faturası yok. Biz şu anda bu tedbirler üzerine kafa yormalıyız. Sağlık Bakanımız herkes kendi OHAL'ini ilan etmeli. Bu iş gerçekten böyle. 65 yaş üstü ve kronik hastalar sokağa çıkmayacak. Çok önemli. Burada istisna olmayacak. Çünkü bu kesim daha çok risk altında. Onları evlerde tutmak istiyoruz. İkincisi de bizim hastanelerimizde şüpheyle semptomlardan yola çıkarak şüphelendiğimiz hastaları hastaneye alıyoruz. Pozitif olduğu tespit edilmese bile hastanelere alıyoruz. Bugün hem Atatürk Devlet Hastanesi ve üniversite hastanesinde bu hastalarımız var."

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