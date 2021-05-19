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Zonguldak Valisi'nden tedirgin eden açıklama: Rakamlarımız ülke ortalamasından yüksek

19.05.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, vaka sayısı en çok azalan iller arasında bulunan kentte son durumun iyiye gittiğini ifade ederek, "Ancak hala rakamlarımız ülke ortalamasına baktığımızda yüksek bunu daha da aşağı indirebiliriz. Biraz daha vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor" dedi.

Zonguldak Valisi'nden tedirgin eden açıklama: Rakamlarımız ülke ortalamasından yüksek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 8-14 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları haritasında Zonguldak, vaka oranlarında bir önceki haftaya göre 161,71 azalışla 147,66'ya düştü. Yüzde 52,27 oranında azalış yaşanan kent, sıralamada vaka sayısı en çok azalan 5'inci il oldu. Tam kapanmanın ardından haftaya hareketli başlayan Zonguldak'ta pazartesi ve salı günkü yoğunluk dikkat çekti. Zonguldak Valiliği sosyal medya hesaplarından halkın tedbirlere uyması konusunda uyarılarda bulundu.

"ÜLKE ORTALAMASININ ÜZERİNDEYİZ"

Vali Mustafa Tutulmaz, vaka sayılarında iyiye gidildiğini ancak halen rakamların Türkiye ortalamasına göre yüksek olduğunu belirterek, "Şu an iyiye gidiyoruz. Ancak hala rakamlarımız ülke ortalamasına baktığımızda yüksek, bunu daha da aşağı indirebiliriz. Biraz daha vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiliyor. Bugüne kadar gösterilen çabalar ve fedakarlıklar için teşekkür ederim" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Zonguldak

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