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Zonguldak ve Bartın'da eğitime olumsuz hava engeli!

01.10.2024 23:57
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Zonguldak ve Bartın'da eğitime hava engeli! Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikler sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Zonguldak ve Bartın'da eğitime olumsuz hava engeli!

Zonguldak ve Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikler sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle kent genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 2 Ekim Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Zonguldak Bartın eğitim
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