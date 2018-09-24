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Zonguldak'a gelen gemide 415 bin litre kaçak akaryakıt

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 13:41 | Son Güncelleme

KOLOMBİYA'dan Zonguldak'a gelen gemide 1,8 milyon lira değerinde 415 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Zonguldak'a gelen gemide 415 bin litre kaçak akaryakıt

ZONGULDAK, (DHA)- KOLOMBİYA'dan Zonguldak'a gelen gemide 1,8 milyon lira değerinde 415 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Singapur bayraklı dökme yük gemisini riskli bulan Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gemiyi takibe aldı. Zonguldak Eren Enerji Limanı kömür rıhtımına yanaşan gemide inceleme yapıldı. Gemi görevlilerinin verdiği beyanları inceleyen ekipler, geminin yakıt tanklarında ölçüm yaptı. Yapılan ölçümler ve verilen beyanlar doğrultusunda beyan harici 356 bin litre fuel-oil ile 59 bin litre dizel-oil olmak üzere toplam 415 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 415 bin litre akaryakıtın gümrüklenmiş değerinin 1,8 milyon lira olduğu tespit edildi. Akaryakıta Zonguldak Sulh Ceza Hakimliği tarafından el konuldu.

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