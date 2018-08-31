Zonguldak'a şehit ateşi düştü

Gürkay GÜNDOĞAN/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- BATMAN'da PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın (23) Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki ailesi, acı haberle gözyaşına boğuldu.
Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın şehit olduğu haberini, Alaplı ilçesine bağlı Musabeyli köyünde oturan ailesine Kaymakam Saim Eskioğlu ve görevli askerler verdi. Acı haberi alan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'nda işçi olan babası Ercan Turan ve diğer aile bireyleri, gözyaşı döktü. Türk bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.
Şehit Recep Turan'ın kardeşi Berat Turan'ın da Siirt'te er olarak vatani görevini yaptığı ifade edildi.
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