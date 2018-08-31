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Zonguldak'a şehit ateşi düştü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 13:02 | Son Güncelleme

YARIN İZNE GELECEKTİ Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın babası Ercan, annesi Nuray ve Siirt'teki er olarak görev yaptığı askeri birliğinden izne gelen ağabeyi Berat Turan, taziyeleri kabul etti.

Zonguldak'a şehit ateşi düştü (2)

YARIN İZNE GELECEKTİ
Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın babası Ercan, annesi Nuray ve Siirt'teki er olarak görev yaptığı askeri birliğinden izne gelen ağabeyi Berat Turan, taziyeleri kabul etti. Baba Ercan Turan'a, Alaplı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fuat Gencer, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, başsağlığı diledi.
Baba Ercan Turan, oğlunun askerliğini yaptıktan 1 yıl sonra severek ve çok isteyerek uzman onbaşı olduğunu söyledi. Oğlunun vatan aşkıyla dolu bir genç olduğunu ifade eden Ercan Turan, şöyle konuştu:
"Vatan sağ olsun, cümlemizin başı sağ olsun. En son 1,5 ay önce görüşmüştük. İzne geleceğini söylemişti. Yarın izne gelmeyi düşünüyordu. İzne geleceği gün cenazesi geliyor. Ağabeyi de asker, normal asker. O da izne gelmişti, kardeşini bekliyordu. Nasip olsaydı, yarın buluşacaklardı. Kendisi uzman olmayı istedi. Askerliği seviyordu. Arkadaşları da uzmanlığı seçti. O da gitmek istedi. Askerden geldikten bir sene sonra uzmanlık için başvurdu."
Recep Turan'ın yarın öğlende düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

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Zonguldak'a şehit ateşi düştü (2)Zonguldak'a şehit ateşi düştü (2)Zonguldak'a şehit ateşi düştü (2)Zonguldak'a şehit ateşi düştü (2)

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