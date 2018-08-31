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Zonguldak'a şehit ateşi düştü (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 16:33 | Son Güncelleme

SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI PAYLAŞIM DUYGULANDIRDI Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın, Instagram hesabından 6 Temmuz'da paylaştığı video görenleri duygulandırdı.

Zonguldak'a şehit ateşi düştü (3)

SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI PAYLAŞIM DUYGULANDIRDI
Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın, Instagram hesabından 6 Temmuz'da paylaştığı video görenleri duygulandırdı. Osman Öztunç'un 'Şehitler Ölmez' türküsü eşliğindeki 7 saniyelik videoda otomobilinden inen Recep Turan'ın görüntüsü, sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.
Görüntülerde, şehit Recep Turan'ın açtığı aracın bagaj kapısında Türk bayrağı asılı olduğu görülüyor. Videonun altına yorum yapan birçok kişi, Şehit Recep Turan'a Allah'tan rahmet diledi.
Şehit Turan'ın silahlarla yaptığı çalışmanın yer aldığı video da büyük beğeni topladı.

FOTOĞRAFLI

Zonguldak'a şehit ateşi düştü (3)

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