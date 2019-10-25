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Zonguldak’da 10 balıkçı teknesi çayda mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 16:16 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi merkezinden geçen Çayın Karadeniz’e döküldüğü bölgenin çakıl taşları ile dolması sonucu Çay içinde mahsur kalan balıkçıların kendi imkanları ile dere ağzını genişleterek denize açıldıkları görüldü.Zonguldak Alaplı ilçesi merkezinden geçen Çayın Karadeniz’e döküldüğü bölgenin çakıl taşları ile dolması olası sel felaketlerine davetiye çıkartırken balıkçıları da mağdur ediyor.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi merkezinden geçen Çayın Karadeniz’e döküldüğü bölgenin çakıl taşları ile dolması sonucu Çay içinde mahsur kalan balıkçıların kendi imkanları ile dere ağzını genişleterek denize açıldıkları görüldü.
Zonguldak Alaplı ilçesi merkezinden geçen Çayın Karadeniz’e döküldüğü bölgenin çakıl taşları ile dolması olası sel felaketlerine davetiye çıkartırken balıkçıları da mağdur ediyor. Çay içinde mahsur kalan balıkçıların kendi imkanları ile Çay ağzını genişleterek denize açılabildiklerini belirten Balıkçı Tekne sahibi İlhami Kara, ilçe merkezindeki derenin Karadeniz’e birleştiği mendireğin bulunduğu alanın çakıl ve çöplerle dolması sonucu tıkanmasının olası sel felaketlerine davetiye çıkarttığını söyledi.
Yetkililerin bu alanda çalışma başlatması ve Çay ağzının temizlenmesi gerektiğini belirten Kara, “İlçe merkezimizden geçen Çayın Karadeniz’le birleştiği alan şu anda çöplerle ve çakıl taşları ile dolmuş durumda yaz aylarında sağanak yağışların meydana geldiği bölgemizde olası sel felaketlerine davetiye çıkartan bu alanın temizlenmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra Çayın denizle birleştiği alanın dar olması ve dalgaların kıyıya çarpması su akımını da olumsuz etkilemektedir. Sağanak yağışların olduğu zaman da bu dere boğazı suyun geri tepmesi ile deredeki su seviyesinin yükselmesine neden olmakta bu da olası sel felaketlerine davetiye çıkartmaktadır. Biz yetkilerden bu alanın temizlenmesini, sel felaketlerine karşı önlem alınmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra Çay kenarında ve köprünün bulunduğu yerdeki balıkçılarımız derenin denize bağlantısının çakıl taşları ile dolması nedeniyle denize çıkamıyor. Denize çıkmak isteyen balıkçı arkadaşlarımız Çayın ağzını kendi imkanları ya da işçi tutarak temizlemek suretiyle zor zahmet bir şekilde denize çıkabiliyorlar. Yetkililerimiz ise bu konuda duyarsız konu ile ilgili olarak balıkçılarımızla defalarca İlçe Kaymakamlığına ve Belediyeye dilekçe verdik. Onlarda DSİ’ye yazı gönderdiklerini belirttiler. Biz bir an önce derenin temizlenmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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