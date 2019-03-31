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Zonguldak'da AK Parti'lilerden kutlama

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 23:12 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'da, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan seçimin galibi olmasıyla AK Partli'liler, Madenci Anıtı önünde kutlama yaptı.

Zonguldak'da AK Parti'lilerden kutlama

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'da, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan seçimin galibi olmasıyla AK Partli'liler, Madenci Anıtı önünde kutlama yaptı.
AK Parti İl Başkanlığı'nda seçim sonuçlarını takip eden parti yöneticileri, 2009 ve 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin galip geldiği Zonguldak'da oyların çoğunluğunu almanın sevincini yaşadı. AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı seçilen Ömer Selim Alan, partililerle birlikte Madenci Anıtı'nda sevinç gösterilerinde bulundu. Davul ve zurna eşliğinde kutlama yapan partililer, araçlarıyla da konvoy halinde şehir turu attı.
Çok çalışacaklarını söyleyen Ömer Selim Alan, "Bugünden sonra daha güzel günler göreceğiz. Martın sonu bahar dediler ama hala kış. Biz yazı getireceğiz. Bize inanları, güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Çok çalışacağımızın sözünü veriyorum" dedi.

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