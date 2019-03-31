Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Nuri Tekin kazandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Nuri Tekin kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Nuri Tekin 5 bin 818, AK Parti adayı Mehmet Celil Uzun 3 bin 409, MHP adayı Ali Demir 265 oy aldı.

- Tekin'in öz geçmişi -

1967 Alaplı doğumlu Tekin, çeşitli dernek ve sivil toplum örgütlerinde görev yaptı.

İki dönem Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Tekin, iki dönem CHP Alaplı İlçe Başkanlığı, İki dönem Alaplı Belediye Meclis üyeliği yaptı.

Evli ve 3 çocuk babası.

