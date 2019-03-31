HABER

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Nuri Tekin kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 22:26 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Nuri Tekin kazandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Nuri Tekin kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Nuri Tekin 5 bin 818, AK Parti adayı Mehmet Celil Uzun 3 bin 409, MHP adayı Ali Demir 265 oy aldı.

- Tekin'in öz geçmişi -

1967 Alaplı doğumlu Tekin, çeşitli dernek ve sivil toplum örgütlerinde görev yaptı.

İki dönem Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Tekin, iki dönem CHP Alaplı İlçe Başkanlığı, İki dönem Alaplı Belediye Meclis üyeliği yaptı.

Evli ve 3 çocuk babası.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Karaman'da MHP'nin adayı Savaş Kalaycı kazandıKaraman'da MHP'nin adayı Savaş Kalaycı kazandı
Erzincan'da 15 yıl sonra MHP kazandı; yeni başkan Bekir AksunErzincan'da 15 yıl sonra MHP kazandı; yeni başkan Bekir Aksun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 kişi hayatını kaybetti

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

Gaziantep'te silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.